BIST 7.586
DOLAR 29,06
EURO 31,42
ALTIN 1.853,14
HABER /  GÜNCEL

Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...

KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği'ne ait binanın önünde patlama meydana geldi. Olay yerinden kameraya yansıyan ilk görüntülerde, bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin aracı soğutmaya çalıştığı görüldü.

Abone ol

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınında büyük patlama meydana geldi. Bir araçta yaşanan patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Henüz nedeni bilinmeyen patlama büyükelçilik binasının hemen yakınında yaşandı.

Olaydan ilk gelen görüntülerde bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin aracı soğutmaya çalıştığı görüldü. Patlamada can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Olayın nedenine ilişkin Kırgızistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Foto Galeri Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi
Kocaeli'de amcasının eşini öldüren sanığın cezası belli oldu
Kocaeli'de amcasının eşini öldüren sanığın cezası belli oldu
Çin ile Vietnam ortak gelecek için anlaştı!
Çin ile Vietnam ortak gelecek için anlaştı!
İstanbul'da Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı
İstanbul'da Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı
Safranbolu'da turist sayısı her geçen gün artıyor
Safranbolu'da turist sayısı her geçen gün artıyor
Kulis haber! Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara'da destek için iki şehri istedi! İşte Erbakan'ın istediği şehirler
Kulis haber! Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara'da destek için iki şehri istedi! İşte Erbakan'ın istediği şehirler
Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı
Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı
Bursa'da kayıp Melike bulundu: Ailesine teslim edildi
Bursa'da kayıp Melike bulundu: Ailesine teslim edildi
Eski eşinin yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadın ceza aldı!
Eski eşinin yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadın ceza aldı!
Almanya'da bütçe krizi aşılıyor! Koalisyon ortakları anlaşmaya vardı
Almanya'da bütçe krizi aşılıyor! Koalisyon ortakları anlaşmaya vardı
Somali Cumhurbaşkanının oğlu ölümüne neden olmuştu! Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi
Somali Cumhurbaşkanının oğlu ölümüne neden olmuştu! Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi
Bursa Yenişehir’de 22 köy doğalgaza kavuştu
Bursa Yenişehir’de 22 köy doğalgaza kavuştu