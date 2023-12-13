Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir (25) Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Emir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş cenaze töreni boyunca şehidin ailesinin yanından ayrılmadı.
Şehidin erkek kardeşi ise asker kıyafeti ve abisinin kılıcıyla cenaze töreninde yer aldı.