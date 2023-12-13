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Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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İlçedeki bir yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti görüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 11 öğrenci de Karadeniz Ereğli'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yurttaki yemekten numune aldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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