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Onlarca çift ayakkabı çalan hırsız tutuklandı

Onlarca çift ayakkabı çalan hırsız tutuklandı

Antalya’da bir iş yerinden çok sayıda ayakkabı çalan ve “hırsızlık” suçundan aranması bulunan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde meydana gelen ‘hırsızlık” olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde meydana gelen “hırsızlık” olayı, 1 ikamette meydana gelen “hırsızlık” olayı ve 1 iş yerinde meydana gelen “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, sahtecilik, dolandırıcılık” olayları ile ilgili çok sayıda saha ve iş yeri güvenlik kameraları incelendi.
Olayların şüphelisinin “hırsızlık” suçundan aranması bulunan K.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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