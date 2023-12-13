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Husumetlilerin kahvehanedeki kavgası kanlı bitti

Husumetlilerin kahvehanedeki kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da bir kahvehanede husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacaklarından vurularak yaralandı.

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Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.K. ile A.A. ve Ş.A. isimli kardeşler kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada üzerine 5 el ateş açılan E.K. iki bacağından vurulurken, A.A. ve Ş.A. isimli kardeşler ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanedekiler yaralının kan kaybetmemesi için müdahalede bulundu. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan kardeşlerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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