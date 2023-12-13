Özgür Özel’den DEM Parti'ye ziyaret: Verimli bir görüşme oldu

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi'nde eş başkanlarla bir araya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanlarına ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Özel’in görüşmede yerel seçim ve olası işbirliği konusunu gündeme getirmesi bekleniyor. Özel'e görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Parti heyetleri arasındaki görüşme saat 15.00'da başladı.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, Özel ve Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Özel’i DEM Parti eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

Görüşmede, Özel’in Hatimoğulları ve Bakırhan'a 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi. Yapılacak görüşmede yerel seçimler ve olası iş birliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Görüşme sonrası ortak bir basın açıklaması yapılması öngörülüyor.

İlk olarak açıklama yapan Tuncer Bakırhan, şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün genel merkezimizde CHP genel başkanı sayın Özgür Özel ve heyetini karşıladık. Çok verimli bir görüşme oldu. Başta ekonomik kriz olmak üzere demokrasi, Kürt meselesi, kayyımlar başta olmak üzere Türkiye’nin yaşamış olduğu meseleleri konuştuk. Partimizin sürekli dile getirdiği bir konu var; siyasi partiler sorunu diyalog ile çözer. Bu kadar sorun yaşandığı bu süreçte muhalefet partilerinin daha çok ihtiyacı var. Umarım ilerideki süreçte de diyalog ve müzakere sürecini devam ettirirler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.”

Verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Özel, "Bu görüşmelerin Türkiye demokrasisi için çok faydalı olduğuna inanıyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, "Bir araya gelmişken Türkiye'nin içinden geçtiği krizleri değerlendirdik. Demokrasiye model olması gereken, Türkiye'nin sorunlarını konuşmak üzerine bütün partilerle diyalog yollarının açık tutulması önemlidir" diye konuştu.