İstanbul'da kurumaya yüz tutan Büyükçekmece Gölü suyla dolmaya başladı!

Büyükçekmece Gölü'nde yaz aylarında azalan su seviyesi, son yağışlarla yüzde 25,56'ya yükseldi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Büyükçekmece Gölü, İstanbul'da son yıllarda etkili olan kuraklıktan en çok etkilenen su alanlarından biri oldu.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle baraj ve göllerdeki su doluluk oranı arttı.

Kuraklık nedeniyle zeminindeki toprağı yer yer çatlayan Büyükçekmece Gölü'nde de son günlerdeki yağışlarla su seviyesi yükseldi. Göldeki doluluk oranı yüzde 25,56'ya çıktı.

AA ekiplerince 5 Kasım'da dronla çekilen görüntülerde su seviyesinin yüzde 3,97'ye kadar düştüğü Büyükçekmece Gölü'nün su seviyesindeki yeniden artış kayda alındı.

Dron görüntülerinde daha önce kuruyup çatlayan toprak alanların büyük bölümünün yeniden suyla dolduğu görüldü.