BIST 7.563
DOLAR 29,06
EURO 31,37
ALTIN 1.851,96
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi.

Abone ol

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 835 bin lira, en yüksek 1 milyon 950 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 1 milyon 835 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 616 milyon 895 bin 488 lira, işlem miktarı ise 4.125,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 622 milyon 677 bin 824 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Akbank AŞ olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak
İBB 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak
Tır şoförüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Tır şoförüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Kadın kuaförler, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımını yaptı
Kadın kuaförler, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımını yaptı
Milli kayakçılar, İsviçre'de piste çıkacak
Milli kayakçılar, İsviçre'de piste çıkacak
Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası
Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası
İstanbul'da kurumaya yüz tutan Büyükçekmece Gölü suyla dolmaya başladı!
İstanbul'da kurumaya yüz tutan Büyükçekmece Gölü suyla dolmaya başladı!
Evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulundu!
Evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulundu!
Van’da 81 yıllık çay evi nostaljiyi yaşatıyor
Van’da 81 yıllık çay evi nostaljiyi yaşatıyor
Güney Kore ile Hollanda, yarı iletken ve savunma alanlarında işbirliği yapacak
Güney Kore ile Hollanda, yarı iletken ve savunma alanlarında işbirliği yapacak
Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun perde arkası çıktı: Çete, otel sahibini ihaleye sokmamak için vurmuş
Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun perde arkası çıktı: Çete, otel sahibini ihaleye sokmamak için vurmuş
İBB 100 metro aracı için 150 milyon avro dış borçlanma yapacak!
İBB 100 metro aracı için 150 milyon avro dış borçlanma yapacak!
Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü