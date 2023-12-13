Kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı denilmesi dikkatlerden kaçmadı

HDP'yi (yeni adıyla DEM Parti) ziyaret eden Özgür Özel, yerel seçim ve olası iş birliği konusunu gündeme getirdi. Görüşme sonrası HDP Lideri Hatimoğulları'nın kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı demesi dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci Zafer Şahin ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak DEM Parti görüşmesinde yaşananları iki farklı şekilde yorumladı.

Abone ol

Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kalırken, CHP'nin ittifak arayışı devam ediyor.İlk olarak İyi Parti'nin kapısını çalan ancak eli boş dönen Özgür Özel, bugün HDP'ye gitti.

Ziyarette Özel'e, yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Özel’i, HDP Genel Merkezi'nde ise eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

Basına kapalı geçen görüşmede, CHP Lideri Özel’in Hatimoğulları ve Bakırhan'a 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.

Ortak basın toplantısı düzenlendi

Görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile HDP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Eş başkan diyesim geliyor"

HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşması sırasında Özel'e "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi" dedi. O anlar görüşmeye damga vururken devamında ise şu ifadeler geldi;

İki parti de peş peşe kongrelerini gerçekleştirmiş oldu genel seçimlerden hemen sonra. Bir nezaket ve hayırlı olsun ziyaretiydi. Biz de kendilerine buradan, sizlerin huzurunda bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz, başarılar diliyoruz yeni yönetime.

Her iki başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün bizler bir araya gelmişken Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği süreci, siyasal süreci, iktisadi krizi, Türkiye’de yaşanan demokrasi krizini hep birlikte değerlendirdi.

Gerçekten demokrasiye model olması gereken Türkiye’deki bütün siyasi partilerin esasen Türkiye’nin sorunlarını görüşmek ve konuşmak üzere ve hep birlikte çözüm üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil.

Ümit ediyoruz ki biz böylesi bir tabloyu hep birlikte Türkiye'deki bütün siyasi partiler ve Türkiye’deki demokrasi gücünün vicdanı olan yapılarla birlikte bu konuda yol alırız. Bizler katılımınızdan dolayı değerli basın emekçileri sizlere teşekkür ediyoruz.

Zafer Şahin o ifadeyi pas geçmedi

Gazeteci Zafer Şahin Genel Başkan olduğu günden bu yana liderliği tartışılan Özgür Özel için kullanılan 'eş başkan' ifadesini alıntılayarak bir paylaşım yaptı ve şöyle dedi;

'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Özgür Özel’e Eşbaşkan olduğu DEM Partide hatırlatılmış!!!'

Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.



Özgür Özel’e Eşbaşkan olduğu DEM Partide hatırlatılmış!!! pic.twitter.com/be382rh5Yv — Zafer Şahin (@zafersahin06) December 13, 2023

Şehit cenazesine katıldı

CHP lideri Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in de cenaze törenine katıldı. Özel'in aynı gün hem şehit cenazesine katılıp hemde eski adıyla HDP ile görüşmesi de Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın radarına takıldı ve Özgür Özel'e şu soruyu yöneltti;

'Sayın başkan... Bu iki etkinlikten hangisine "gerçek Özgür Özel" gitti!'