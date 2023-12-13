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Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü İstanbul teşkilatıyla buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü İstanbul teşkilatıyla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul teşkilatıyla pazar günü bir araya gelmesi bekleniyor.

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AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İstanbul’da, İstanbul AK Parti teşkilatıyla temayül yoklaması nedeniyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantıya, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen MKYK sonrası Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sormuştu.

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