BIST 7.529
DOLAR 29,05
EURO 31,38
ALTIN 1.850,54
HABER /  DÜNYA

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 196 arttı. Savaşta 2 ay geride kalırken can kaybı 18 bin 608 oldu.

Abone ol

Gazze'ye bomba yağıyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, İsrail ordusu saldırılarını her geçen gün artırıyor.

Sivillerin olduğu bölgeler hedef alınarak, savunmasız olan kadınlar ve çocuklar 2 ayı aşkın zamandır öldürülüyor.

"18 bin 608'e yükseldi"

Bölgedeki can kaybı da giderek artıyor. Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi."

Yaralı sayısının da 50 bin 594'e yükseldiği belirtildi.

Çok sayıda gözaltı var

El-Kudra, İsrail askerlerinin günlerce kuşatma altında tutup saldırı gerçekleştirdiği ve baskın yaptığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi'ndeki çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldığını, bir kısmını sorguladıktan sonra serbest bıraktığını belirtti.

"Hastanedekilere su, gıda ve elektrik sağlanmıyor"

Ayrıca, "İsrail güçleri El-Avda Hastanesi'ni kuşatıp hedef alıyor. Hastanedekilere su, gıda ve elektrik sağlamıyor, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engelliyor. İsrail askerlerinin Kamal Adwan Hastanesi'nden sonra burayı da basmasından korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

El Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef alarak sağlık hizmetini durdurmayı ve bölge sakinlerini göçe zorlamayı amaçladığını kaydetti.

"Kurtarılabilecek vakalar arasında seçim yapıyoruz"

Gazze'nin güneyindeki hastanelerdeki sağlık durumunun kötü olduğunu bir kez daha dile getiren El Kudra, “Tedavi kapasitemizi kaybettik. Güneydeki hastanelere gelen çok sayıda kişi arasından kurtarılabilecek vakalar arasında seçim yapıyoruz. Uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve uzman ekip desteği sağlanması konusunda çağrıda bulunuyoruz.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik
Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik
Kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı denilmesi dikkatlerden kaçmadı
Kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı denilmesi dikkatlerden kaçmadı
FETÖ firarisi eski yarbay Kocaeli'de yakalandı
FETÖ firarisi eski yarbay Kocaeli'de yakalandı
Fransızlar duyurdu: 'Türkiye ile şampiyon çıkarabiliriz'
Fransızlar duyurdu: 'Türkiye ile şampiyon çıkarabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü İstanbul teşkilatıyla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü İstanbul teşkilatıyla buluşacak
İsmail Kartal'dan Spartak Trnava maçı açıklaması
İsmail Kartal'dan Spartak Trnava maçı açıklaması
İzmit’in meşhur köftecisini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı
İzmit’in meşhur köftecisini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı
Eski Devlet Bakanı "terör faaliyetleri" nedeniyle gözaltına alındı
Eski Devlet Bakanı "terör faaliyetleri" nedeniyle gözaltına alındı
Pakistan'da sivillerin askeri mahkemede yargılanmasına devam edilecek!
Pakistan'da sivillerin askeri mahkemede yargılanmasına devam edilecek!
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?
İBB 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak
İBB 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak
Tır şoförüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Tır şoförüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı