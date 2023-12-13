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Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik

Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik

TFF; 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024'e alındığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarihlere ve Ziraat Türkiye Kupası'daki değişikliklere yer verildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde oynanması gereken müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine,

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 19, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde oynatılmasına,

TFF 2. Lig'de ertelenen 18. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

TFF 3. Lig'de ertelenen 15. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanması gereken 5. Eleme Turu müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Daha önce 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Bucaspor 1928 erteleme müsabakasının 28 Aralık 2023 Perşembe günü oynatılmasına karar verilmiştir."

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