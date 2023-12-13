Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara yönelik tahammülsüzlüğün arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşanan Musevi vatandaşların, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

"Toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.

Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum.