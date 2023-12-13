BIST 7.529
DOLAR 29,05
EURO 31,35
ALTIN 1.851,35
HABER /  DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara yönelik tahammülsüzlüğün arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşanan Musevi vatandaşların, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

"Toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.

Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!
İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu
Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik
Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik
Kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı denilmesi dikkatlerden kaçmadı
Kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı denilmesi dikkatlerden kaçmadı
FETÖ firarisi eski yarbay Kocaeli'de yakalandı
FETÖ firarisi eski yarbay Kocaeli'de yakalandı
Fransızlar duyurdu: 'Türkiye ile şampiyon çıkarabiliriz'
Fransızlar duyurdu: 'Türkiye ile şampiyon çıkarabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü İstanbul teşkilatıyla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü İstanbul teşkilatıyla buluşacak
İsmail Kartal'dan Spartak Trnava maçı açıklaması
İsmail Kartal'dan Spartak Trnava maçı açıklaması
İzmit’in meşhur köftecisini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı
İzmit’in meşhur köftecisini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı
Eski Devlet Bakanı "terör faaliyetleri" nedeniyle gözaltına alındı
Eski Devlet Bakanı "terör faaliyetleri" nedeniyle gözaltına alındı
Pakistan'da sivillerin askeri mahkemede yargılanmasına devam edilecek!
Pakistan'da sivillerin askeri mahkemede yargılanmasına devam edilecek!
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?