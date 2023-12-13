Sağlık Bakanı Koca'dan kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Bakan Koca "Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi" dedi.

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde söz alarak kürsüye çıkmıştı..

Konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüden inerken fenalaşan Bitmez, yere düşerken kafasını yerdeki basamağa çarptı.

Doktor milletvekillerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez, yoğun bakıma alındı.

Dünden bugüne çok sayıda isim, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'ne giderek Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son yaptığı açıklamasında Hasan Bitmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Hasan Bitmez’in kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi önünden gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, tüm branşlardaki doktorların yakından takip ettiğini belirtti.

"Hayati fonksiyonları solunum ve kalp akciğer pompasıyla sağlanıyor"

Hasan Bitmez'in hayati fonksiyonlarının solunum ve kalp akciğer pompasıyla sağlandığını belirten Bakan Koca, "Durumu düne göre daha ciddi" dedi.

"Durumu düne göre daha ciddi"

Bakan Koca, şunları söyledi:

Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Tüm branşlarımızla takip ediyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi.