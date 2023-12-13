BIST 7.529
DOLAR 28,99
EURO 31,58
ALTIN 1.877,43
HABER /  DÜNYA

Macaristan'dan AB'ye Ukrayna tepkisi: Korkunç bir hata

Macaristan'dan AB'ye Ukrayna tepkisi: Korkunç bir hata

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "AB, korkunç bir hata yapmak üzere" dedi.

Abone ol

Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkmayı sürdürüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek yılın son AB Zirvesi öncesinde ülkesinin Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerine başlaması aleyhindeki tutumunu sürdüreceğini söyledi.

"AB, korkunç bir hata yapmak üzere"


Ukrayna'nın hedefinin AB'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık olması gerektiğini vurgulayan Orban, Ukrayna'nın birliğe üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan'ın Ukrayna’nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirtti.

Orban, "AB, korkunç bir hata yapmak üzere. Birliğin 26 üyesi birden böyle bir hata yapacak olsa dahi bizim bu hatayı engellememiz gerekiyor" dedi.

"Birlikten ayrılmayı arzulamıyorum"

Ukrayna'ya 'stratejik ortaklık' teklif edilmesi gerektiğini savunan Orban, "Eğer Ukrayna'ya destek olmak istiyorsak gelin jeostratejik bir sinyal gönderelim. Ama bu üyelik olamaz" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın AB'den çıkma ihtimaline de değinen Orban, birlikten ayrılmayı arzulamadığını 'bunun yerine Brüksel'e egemen olmayı ve Avrupa'nın tamamının Macaristan gibi olmasını' tercih edeceğini söyledi.

Zelenskiy: Ukrayna'nın AB üyeliğini engellemek için hiçbir nedeni yok

Norveç'in başkenti Oslo'da İskandinav Zirvesi'ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'nın AB üyeliğini engellemek için hiçbir nedeni olmadığını ifade ederek, "Ben çok açık konuştum. Ukrayna'nın AB üyeliğini engellemek için hiçbir nedeni yok. Ondan bana bir neden söylemesini istedim. Hala bir cevap bekliyorum" dedi.

Zelenskiy, Arjantin'de yaptıkları kısa görüşmede Orban'a, "Bence ülkelerimiz arasında çok yapıcı bir toplantı düzenlemeliyiz. Konuşmalıyız, görüşmeliyiz ve sorunları çözmeliyiz. Ama ben gerçekten önemli bir sorun görmüyorum" dediğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İYİ Parti'den Özgür Özel'e: Seni Başkan seçtirtmeyeceğiz
İYİ Parti'den Özgür Özel'e: Seni Başkan seçtirtmeyeceğiz
Ankaragücü'nden açıklama: O şahıslar personelimiz değil
Ankaragücü'nden açıklama: O şahıslar personelimiz değil
Zelensky: Dünyayı dolaşmayın, paranızı silahlara harcayın
Zelensky: Dünyayı dolaşmayın, paranızı silahlara harcayın
Ali Koç: Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı, maçlar ertelenmedi
Ali Koç: Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı, maçlar ertelenmedi
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı
Sağlık Bakanı Koca'dan kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!
İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu
Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik
Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik
Kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı denilmesi dikkatlerden kaçmadı
Kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı denilmesi dikkatlerden kaçmadı