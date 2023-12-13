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Ankaragücü'nden açıklama: O şahıslar personelimiz değil

Ankaragücü'nden açıklama: O şahıslar personelimiz değil

PFDK sevkleri hakkında açıklama yayınlanan Ankaragücü'nde "Adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Ankaragücü-Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca ve 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakem Meler'e yumruk attıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkan Faruk Koca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte savcı tarafından dinlendi.

Tutuklama kararı verildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Faruk Koca için tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

"Personelimiz değiller"

Ankaragücü Kulübü, PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli girdiğini açıkladı.

Açıklamada TFF'ye başvuru yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. müsabakası sonrasında yaşanan olaylar sonunda, PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır.

Konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır.

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