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İYİ Parti'den Özgür Özel'e: Seni Başkan seçtirtmeyeceğiz

İYİ Parti'den Özgür Özel'e: Seni Başkan seçtirtmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

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Meral Akşener'in yerel seçimde CHP ile ortak hareket edilmeyeceğini açıklamasının ardından iki parti arasında yaşanan gerilim devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, Özgür Özel'i kastederek yaptığı paylaşımda kendilerine İBB Meclis üyeleri üzerinden bir baskı yapıldığını ifade ederek şu paylaşımı yaptı;

'CHP’nin Eş genel başkanı İbb meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Martta olacak Sayın Eş Başkan!! SENİ BAŞKAN SEÇTİRTMEYECEĞİZ!!'

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