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ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

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ABD Merkez Bankası (Fed), beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artmış, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşmişti.

Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetmişti.

Politika faizi beklentileri doğru çıktı

Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söylemişlerdi.

Art arda 3 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 3,1 olarak kaydedilmişti.

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