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Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul'dan da hissedildi.

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Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşamış, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken son haftalarda Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.

Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları Gemlik Körfezi'nde saat 23.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 9.11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, çevre iller ve İstanbul'dan da hissedildi.

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