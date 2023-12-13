BIST 7.529
DOLAR 28,98
EURO 31,53
ALTIN 1.877,06
HABER /  DÜNYA

Hackerlar İsrail ordusunun sitesini ele geçirdi: Gazze'ye destek mesajı yayımladı

Hackerlar İsrail ordusunun sitesini ele geçirdi: Gazze'ye destek mesajı yayımladı

Ürdünlü hackerlar, İsrail ordusunun resmi sitesinin İngilizce sayfasını ele geçirerek, Gazze Şeridi halkı ile destek mesajı yayımladı.

Abone ol

Hackerların siber saldırısının ardından İsrail ordusunun internet sayfasına erişim sağlanamadı.

Ürdünlü hackerlar, ele geçirdikleri İsrail ordusunun internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Gazze'deki halkımıza karşı kibriniz ve zulmünüz, havada, karada ve elektronik ortamda size korku, ölüm ve savaştan başka bir şey getirmeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, İsrail ordusunun sitesinin hacklenmesine ilişkin, "Bu, sizin Gazze'deki masum halkımızı öldürmenize, çirkin barbarlığınıza ve kirli eylemlerinize karşı bir cevaptır" ifadesine yer verildi.

Bu saldırının başlangıç olduğu aktarılan mesajda, "Size buradan bildiriyoruz, denizden nehre kadar Filistin topraklarımızın özgürleşmesinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Savaşımız ebediyete kadar sürse de size karşı ancak ölüm ve korku salacağız" denildi.

Mesaj, "Ürdün'deki kardeşlerinizden Gazze ve Filistin'deki halkımıza. Kalbi ve fiili olarak sizinleyiz, bu dava her özgür Müslümanın davasıdır" ifadeleriyle sona erdi.

İsrail ordusunun sayfası, hackerların sayfayı ele geçirip mesajı yayımlamasının ardından önce kısa süreli erişime kapatıldı ardından tekrar erişime açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı
Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı
Macaristan'dan AB'ye Ukrayna tepkisi: Korkunç bir hata
Macaristan'dan AB'ye Ukrayna tepkisi: Korkunç bir hata
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İYİ Parti'den Özgür Özel'e: Seni Başkan seçtirtmeyeceğiz
İYİ Parti'den Özgür Özel'e: Seni Başkan seçtirtmeyeceğiz
Ankaragücü'nden açıklama: O şahıslar personelimiz değil
Ankaragücü'nden açıklama: O şahıslar personelimiz değil
Zelensky: Dünyayı dolaşmayın, paranızı silahlara harcayın
Zelensky: Dünyayı dolaşmayın, paranızı silahlara harcayın
Ali Koç: Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı, maçlar ertelenmedi
Ali Koç: Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı, maçlar ertelenmedi
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı
Sağlık Bakanı Koca'dan kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!
İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 18 bin 608 oldu