İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na: Seni başkan seçtirmeyeceğiz! İbrahim Özkan krizinde 7 kişi ihraç ediliyor...

İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle görevinden istifa etti. Dün İYİ Parti Grubu'nda yapılan oylamada İbrahim Özkan yeniden grup başkanlığına seçildi. Bunun üzerine İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti. İYİ Parti sözcüsü "Eş Genel Başkan" dediği Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp, "Seni başkan seçtirmeyeceğiz" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle istifa eden İbrahim Özkan, İBB İyi Parti Grubu tarafından 1'e karşı 7 oyla yeniden grup başkanvekilliğine seçildi. Bunun üzerine İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Özkan'ı yeniden başkan seçen 7 üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Partinin İbrahim Özkan'ı da ihraç etmesinin beklendiği belirtildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı İyi Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir."

İmamoğlu'na: Seni Başkan seçtirmeyeceğiz

Yaşananlar sonrası İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'na "CHP eş genel başkanı" diyen Koca, "CHP’nin Eş Genel Başkanı İBB meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Martta olacak Sayın Eş Başkan!! SENİ BAŞKAN SEÇTİRTMEYECEĞİZ!!" paylaşımı yaptı.

'Hür ve Müstakilim' diyerek istifa etmişti İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim'. İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" demişti.

İmamoğlu'nun rakibi de görevden alındı

Öte yandan İyi Parti İBB Grubu, İmamoğlu karşısında aday adayı olduğunu açıklayan Suat Sarı’yı grup sözcülüğünden aldı. Sarı'nın yerine Bora Kılıç atandı.