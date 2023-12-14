Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro ne zaman? Koray Aydın soru önergesi sundu

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, zor şartlar altında görev yapan ve kadro bekleyen Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Soru önergesi sunan Aydın, hükümete seslenerek "2022 de sözleşmeliler, vekil ebe hemşire,vekil imam bunlar kadroya alınırken ; Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticiler neden kapsam dışı bırakılmıştır ve ne zaman kadroya alınacaktır?" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırması amacıyla TBMM Başkanlığı'na sonu önergesi sundu.

Kanunda belirtildiği üzere “islam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere” kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolu personelinin yanında Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerini de istihdam etmektedir.

"Mali ve sosyal haklardan yoksun bırakılmıştır"

Geçtiğimiz dönem 2022 yılında vekil imamların kadroya geçişi sağlanmış olup bir çalışma yapılmıştır Fakat Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerini kadroya almayarak böyle bir çalışma yapılmayıp kapsam dışı bırakılmıştır. Kadrolularla aynı işi yaptıkları ve aynı eğitimden geçtikleri halde mali ve sosyal haklardan yoksun bırakılmıştır. Hiçbir özlük hakkına sahip değiller. Üstelik yeni kadrolu olarak atanan kişilere fahri öğreticiler tecrübeli oldukları için stajyer eğitimi vermektedirler. Kadrolu personel gibi KPSS+dhbt+mülakat ve belirli belgelerle birlikte pek çok şartı karşılayarak istihdam edilen Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin maaşları kadrolulara göre çok daha düşük asgari ücretin çok altındadır. İşsizlik maaşından faydalanamazlar.Sözleşme garantileri yoktur.Hasta olduklarında aldıkları raporlar maaşlarından kesilmekte. Birinci derecede yakınları vefat ettiğinde ölüm izni kullandırılmamakta izin kullanırsalar izin gün sayısı kadar maaşları eksik ödenmekte. Görev süreleri bitince iradeleri dışında mecburi olarak istifa dilekçesi imzalatılmakta. Mali ve sosyal hakları verilmeden görevden el çektirilmekte. İşsiz kalarak sevdikleri görevlerinden uzak bırakılmaktalar. Sendika hakları dahi yok. -Maaşları zamanında ödenmemektedir.SGK primleri 30 gün üzerinden değil Aylık 8-9 günlük sigortaları yatmaktadır.Yarım yatırılan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkmaktadır.

"Büyük mağduriyet oluşturmuştur"

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ görevde olup olmama şartı aranmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak ve gerekirse çalıştıkları yıllardaki KPSS+dhbt puanları da baz alınarak EMEK+TECRÜBE KADROLARI verilmelidir.2011-2013 yılında yaşanan mağduriyetler ve 2022 yılında vekil imamlarda 2 gün görev yapanı sırf görevde diye kadroya alınıp altı yıldır görev yapmış ancak kadro geldiğinde görevde olmayan kişiler bu haktan yararlanamayarak yine büyük mağduriyet oluşturmuştur.Bu sebeble aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için yıllarını vermiş fahri (geçici) öğreticilere SGK prim baz alınarak emeğe tecrübeye dayalı kadronun verilmesi ivedilik arzetmektedir. Bu personelin “Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin” talepleri basında ve kamuoyunda sıkça dile getirilmektedir. Kadro, eşit işe eşit maaş ve özlük haklarının verilmesi gibi haklı talepleri uzun zamandır çözüme kavuşturulmamış ve hiç bir çözüm üretilmemiştir.

Bu bilgiler ışığında;

1-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin kadroya alınması, özlük haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışma mevcut mudur?

2-2022 de sözleşmeliler, vekil ebe hemşire,vekil imam bunlar kadroya alınırken ; Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticiler neden kapsam dışı bırakılmıştır ve ne zaman kadroya alınacaktır?

3-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerin tamamı neden kadrolu istihdam edilmemektedir.Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin istihdam edilme sebebleri nedir?

4-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin saatlik ücretleri ne kadar ve aylık SGK prim ödemeleri kaç gün üzerinden yatırılmaktadır?

5- 2023-2024 yılı için Diyanet işleri başkanlığı kaç personel istihdam etmeyi planlamaktadır. Bunlardan kaç tanesi kuran Kursu öğreticisi personeli olarak planlanmaktadır?

6-Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılının ilk yarısı için kaç tane kadrolu,kaç tane sözleşmeli,kaç tane vekil, kaç tane Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticisi istihdam edilmektedir?

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU olarak 11 yıldır kadro taleplerinin ivedilikle karşılanmasını ve Koray Aydın vekilimize verdirdikleri soru önergesinin ve meclisteki kanun tekliflerinin artık sonuç bulması için 2018 de Cumhur ittifakı olarak Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerine verilen kadro sözünün tutulmamış olması sebebiyle devlet yetkililerinin diyanetin bir an evvel somut adımlar atarak kadro ve özlük hakların verilmesi için gereğinin ivedilikle yapılmasını istemektedirler.

Herkesimin talebini karşılayan sorunlarını çözen devletimiz 11 yıldır bir avuç Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticisinin kadro talebi neden karşılanmayıp sürekli ayrıştırılmakta ve görmezden gelinip yok sayılmaktadırlar

FAHRİ (geçici ) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ olarak 657 ye tabi diyanet bünyesinde yılda iki kez kış dönemi ve yaz dönemi olmak üzere KPSS+dhbt+mülakat puanları ile ve belirli belgelerle aylık 8-9 günlük sigorta,asgari ücretin çok altında cep harçlığı maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiç bi özlük hakkı olmadan hizmet etmiş FAHRİ ÖĞRETİCİLER için somut adımlar atılarak 2024 mart ayı seçimden önce kadro haklarının sağlanmasını istemektedirler.