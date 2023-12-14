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Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi

Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi

Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle milyonlarca kişi karanlıkta işe, okula gidip ve yine karanlıkta evine dönüyor. Özellikle kış aylarında vatandaşlar, güvenlik kaygıları nedeniyle endişelenirken "Adeta 6 ay gece 6 ay gündüz yaşıyoruz" tepkisinde bulunuyor. Söz konusu tepkileri muhalefet Meclis gündemine taşırken "Kalıcı yaz saati uygulaması değişiyor mu?" beklentileri oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan da açıklama geldi.

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Türkiye, 2018 yılında kalıcı hale getirilen kalıcı yaz saati uygulamasıyla karanlık sabahlara uyanır oldu. Özellikle kış aylarında okula ve işe gidiş saatlerinde gün henüz aydınlanmazken, vatandaşlar karanlıkta yollara dökülüyor. 'Enerji tasarrufu' gerekçesiyle hayata geçirilen uygulamada vatandaşlar durumun tam tersi olduğu görüşünde. Sabahları da ışık yakmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, güvenlik kaygıları nedeniyle de endişeli.

Sosyal medyada çok konuşuldu

BBC Türkçe'nin biri İstanbul'da biri Van'da yaşayan aynı saatte okula gitmek için kalkan iki öğrenciden birinin gün aydınlandığına uyandığını diğerinin ancak derse başladığında günün aydınlandığını gösteren animasyon sosyal medyada çok konuşuldu.

Söz konusu durumu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Meclis'te dile getirdi. Konuşma sırasında bir harita gösteren Yavuzyılmaz "Nüfusun yüzde 80'in yaşadığı bölgelerde vatandaşlarımız karanlıkta kalkıyor." diye konuştu.

Aman enerji tasarrufuydu ama...

FOX Haber'de yer alan habere göre; Türkiye'de yaz saati uygulaması dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın kararıyla 2016 yılında başladı. 2018 yılında ise kalıcı hale gelen yaz saati uygulaması kararın 'tasarruf' için alındığını belirtirken; muhalefetse tüketimin daha da arttığını savunuyor.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, enerji tasarrufu için getirilen kalıcı yaz saati uygulmasına tepki göstererek "Sabah kalkınca zaten ışıkları açıyoruz. Burada tasarruf söz konus değl" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa ile aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş. 1962-1972 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 1978-1984 arasında ise sürekli yaz saati uygulanmasına geçilmiş. 1984'ten sonra da Batı ile daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş. Biz 20 Kasım 2015'te İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içinde psikoloji danışmanlık ve rehberlik bölümü uzmanları, sosyologlar ve diğer teknik arkadaşlar var... İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağarıyor, Paris'te saat 8.34'te, Berlin'de yine saat 8.30'da. Oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum."

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