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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından grup aşaması sona erdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Alınan sonuçların ardından; Manchester City, RB Leipzig, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu
Atletico Madrid (İspanya) -Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-2

G Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Manchester City (İngiltere): 2-3
RB Leipzig (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 2-1

H Grubu
Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2

A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Bayern Münih (Almanya), Kopenhag (Danimarka), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) da son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

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