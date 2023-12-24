Kuyucak'ta bahçe hırsızı jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir bahçede meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri jandarmadan kaçamadı.

Abone ol

Olay, Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesinde bulunan malzeme deposundan 1 adet motorlu testere ve 1 adet ilaçlama pompası kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının S.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, konu ile ilgili adli süreç devam ediyor.