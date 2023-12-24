BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Kuyucak'ta bahçe hırsızı jandarmadan kaçamadı

Kuyucak'ta bahçe hırsızı jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir bahçede meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri jandarmadan kaçamadı.

Abone ol

Olay, Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesinde bulunan malzeme deposundan 1 adet motorlu testere ve 1 adet ilaçlama pompası kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının S.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, konu ile ilgili adli süreç devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
15 kaçak lüks otomobile el koyuldu! Toplam değer 187 milyon TL!
15 kaçak lüks otomobile el koyuldu! Toplam değer 187 milyon TL!
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
Hatay portakalı tezgahta yerini aldı
Hatay portakalı tezgahta yerini aldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 29 hedefin imha edildiği hava harekatlarını sevk ve idare etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 29 hedefin imha edildiği hava harekatlarını sevk ve idare etti
Erzurum - Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Erzurum - Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Arkadaş kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk meyve bıçağıyla öldürüldü!
Arkadaş kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk meyve bıçağıyla öldürüldü!
Van’da "sporda şiddet" operasyonu: 12 gözaltı!
Van’da "sporda şiddet" operasyonu: 12 gözaltı!
Kağıthane Çeliktepe Polis Merkezi'nde inanılmaz olay! Dürüm içinde bulundu sevgilisi de gözaltına alındı
Kağıthane Çeliktepe Polis Merkezi'nde inanılmaz olay! Dürüm içinde bulundu sevgilisi de gözaltına alındı
Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi
Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi
Çin, çevrim içi oyunlara kısıtlama getiriyor!
Çin, çevrim içi oyunlara kısıtlama getiriyor!
Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürüle iki kişiden biri tutuklandı
Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürüle iki kişiden biri tutuklandı
Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı
Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı