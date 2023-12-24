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Hatay portakalı tezgahta yerini aldı

Hatay portakalı tezgahta yerini aldı

Eskişehir’de Hatay'ın Erzin ilçesinden getirilen portakalların satışı başladı. Tezgahta kilosu 10 liraya yerini alan portakal alıcısını bekliyor.

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Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi İmar Sokakta haftada çarşamba ve cumartesi günleri, kurulan pazarda Hatay portakallarının, vatandaşların ulaşabileceği bir fiyatta olmasına rağmen, üretim bolluğundan dolayı zaman zaman tüketiminde sorun yaşanabildiği belirtiliyor. Bu sene portakala rağbetin olduğunu ama ürün çokluğundan dolayı ürün satışında sorun olabildiğini dile getiren pazarcı esnafına göre, hava şartlarından dolayı satışların birkaç gün öncesine oranla daha düşük olduğu ileri sürülüyor. Kimi pazarcıya göre ise yılbaşına az bir süre kala satışların artacağı beklentisi olduğu söyleniyor.

‘‘Hasta olmaktansa portakal yiyin’’
Deprem bölgesinden gelen portakalın satışı hakkında konuşan pazarcı esnafı, ‘‘Havalar sıcak gittiği için pek talep olmuyor. Havalar soğuduğu zaman ise portakal tüketimi artıyor. Ondan dolayı şu aralar piyasalarda durgunluk var. İnşallah Allah izin verirse satışlar olacak. Kışın portakal iyidir, hasta olmaktansa portakal yiyin. Portakal C vitaminidir, iyidir’’ dedi.

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