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Yüksekova-Şemdinli kara yolu ulaşıma açıldı

Yüksekova-Şemdinli kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu ulaşıma açıldı.

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Yüksekova’da dün etkili olan kar yağışıyla beraber çalışmalarını aralıksız sürdüren Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için gece gündüz mücadele ediyor. Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor. Yoğun kar yağışından dolayı kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Özellikle Şemdinli-Yüksekova, Van-Yüksekova kara yolunda sürücülerin rahat ulaşımlarını sağlamaları için çalışan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 7/24 görev başındalar.
Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine ait karla mücadele ekipleri ise merkez ve köylerde bulunan mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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