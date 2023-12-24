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MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare yapıyor

MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare yapıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla 4 bakan yardımcısı ve 20 genel müdürün katılımıyla 81 il ve ilçelerine ziyaretlerde, okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunarak, yerelde karşılaşılan problemlerin çözülmesi amaçlanıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında ilk aşamada Ağrı, Tokat, Artvin, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Mardin, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van ile ilçeleri ziyaret edildi.

İl ziyaretlerinde genel müdürler, daire başkanları ile birlikte il ve ilçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Sınıflarda derslere katılan genel müdürler, öğretmenler odasında da öğretmenlerle bir araya geldi. Ayrıca her kademedeki yöneticilerin katılımıyla toplantılar yapıldı.

Toplantılarda, yönetici ve öğretmenlerin görüş, önerileri ve talepleri alınarak eğitim-öğretime ilişkin yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca bakanlığın yürüttüğü politikalar ve Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda alınan kararlara bağlı olarak yapılan değişiklikler ile yerel ve ulusal düzeyde yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"Eğitim politikaları, alınan geri bildirimlerle daha güçlü ve daha kararlı uygulanabilecek"

Bakanlığın açıklamasında, yönetici ve öğretmenlerin, karar alma süreçlerine dahil olmaktan; görüş, öneri ve taleplerini genel müdürlerle paylaşmaktan duydukları memnuniyeti ilettikleri belirtilerek, "Yönetici ve öğretmenler, ziyaretlerin kendilerini eğitim adına motive ettiğini, mensubu oldukları bakanlığın gücünü arkalarında hissettiklerini ve bu ziyaretlerin devam etmesini arzuladıklarını dile getirdiler." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yönetici ve öğretmenlerin talep ve beklentilerini yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceklerini ifade eden genel müdürlerin şu görüşleri yer aldı:

"Sayın Bakanımızın talimatları ile 81 il ve ilçelerinde eğitim kurumlarımızı ziyaret için yola çıktık. Sayın Bakanımız, sahanın sesine kulak vererek öğretmenlerimizin fikirlerini almayı önceliyor. Oluşturulan eğitim politikaları, alınan geri bildirimlerle daha güçlü ve daha kararlı uygulanabilecek. Bu doğrultuda ziyaretlerimiz devam edecek."

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