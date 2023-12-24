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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Hatayspor maçı için bugün saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya ve ardından karayoluyla Mersin’e giderek kampa girecek.

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