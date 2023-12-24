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İstanbul'da motosikletli saldırgan 2 kişiyi öldürdü!

İstanbul'da motosikletli saldırgan 2 kişiyi öldürdü!

İSTANBUL Beylikdüzü’nde motosikletli saldırgan, sokak ortasında iki arkadaşa silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan olayda mermilerin hedefi olan iki kişi hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, dün 23.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. Motosikletli şahıs, sokak ortasında Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren (22) isimli iki arkadaşa mermi yağdırdı. Saldırı sonrasında yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli saldırgan kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık Ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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