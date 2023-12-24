Batman'da domuz sürüsü korkuttu

Batman'da tarlalar arasında görünen domuz sürüsü köylüleri korkuttu.

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Merkeze bağlı Kocalar köyünde tarlalarını süren köylüler bir anda domuz sürüsüyle karşılaştı. İlk defa bu kadar kalabalık domuz sürü ile karşılaşan köylüler, o anları cep telefonu kamerasıyla çekt. Traktörü durdurup domuz sürüsünü izleyen şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Bir süre tarlada gezinen domuzları izleyen köylüler, ilk defa bu kadar büyük domuz sürüsüyle karşılaştıklarını söyledi. Daha sonra yola inen sürü, sulama kanalına doğru gözden kayboldu.