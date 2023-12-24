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Üç gündür haber alınamıyordu! Yaşlı adam evinde korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üç gündür haber alınamıyordu! Yaşlı adam evinde korkunç halde bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinde yanmış halde ölü bulundu.

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Olay, Alaplı'ya bağlı Çayköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül'den 3 gün boyunca haber alamayan ailesi köydeki akrabalarına haber verdi.

Akrabaları evin içine girince, Akgül'ü salonda bedeninin yarısını yanmış halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yanmış yaşlı adamın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Hüseyin Akgül'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan, Akgül'ün yatağının yanında elektrikli ocağı olduğu tespit edildi.

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