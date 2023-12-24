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Hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı!

Hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı!

İran'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 36 yaşındaki adamın midesinden yaklaşık 3 kilogram ağırlığında 450 parça metal çıkarıldı.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhtedi, "Bir hastanın midesinden ameliyatla yaklaşık 3 kilogram ağırlığında çivi, somun, cıvata gibi materyallerden oluşan 450 parça metal eşya çıkarıldı." dedi.

İranlı doktor, 36 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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