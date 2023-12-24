Hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı!

İran'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 36 yaşındaki adamın midesinden yaklaşık 3 kilogram ağırlığında 450 parça metal çıkarıldı.Abone ol
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Muhtedi, "Bir hastanın midesinden ameliyatla yaklaşık 3 kilogram ağırlığında çivi, somun, cıvata gibi materyallerden oluşan 450 parça metal eşya çıkarıldı." dedi.
İranlı doktor, 36 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.