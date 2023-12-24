88. Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 88. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Nursena Çeto, erkeklerde Bahattin Üney kazandı.

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Dikmen Keklik Pınarı'nda saat 10.30'da yoğun yağış altından başlayan yarışı sporcular Anıttepe'de tamamladı. "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" sebebiyle yarışın finiş noktası Eski Ankara Garı'ndan Anıttepe Spor Tesisleri'ne alındı.

Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı koşuyu kadınlarda Nursena Çeto 29.06.27'lik derecesiyle birinci bitirdi. İkinci 29.32.64'le Pınar Demir, üçüncü ise 29.45.58'le Hasibe Demir oldu.

Erkeklerde birinciliği 24.06.23'lük zamanıyla Bahattin Üney aldı. İkinci sırayı 24.19.19'la Ramazan Özdemir, üçüncülüğü de 24.29.15'le Abdurrahman Gediklioğlu elde etti.

Yarışta dereceye giren sporculara kupalarını ve madalyalarını Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik takdim etti.

Birincilere 18'er bin, ikincilere 16'şar bin, üçüncülere ise 14'er bin para ödülü verildi. İlk 10 sıraya da para ödülü verilirken, sporculara sponsorlar tarafından çeşitli ödüller hediye edildi.

Yarışı tamamlayan her sporcuya ise hatıra madalya verildi.

Çintimar: "Şehitlerimiz ve Gazze'de mazlumlar adına da koştuk"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarışa soğuk havaya rağmen önemli bir katılım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu koşuyu aynı zamanda şehitlerimiz ve Gazze'de mazlumlar adına da koştuk. Büyük Atatürk Koşusu'na bu da anlam kattı. Hava soğuk ve yağmurluydu. Gazze'yle ilgili bir miting olacağı için parkurda değişiklik yaparak Anıttepe Stadı'nda yarışı tamamladık. Tam da Anıtkabir'in karşısında. Bu yüzden anlamlı da oldu. Bütün sporculara teşekkür ediyorum. 81 ilden katılımcı vardı, ayrıca 5 ülkeden sporcu katıldı. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ankara Valiliği'ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, il müdürlüğümüze ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."