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Mustafa Sarıgül'den sözleşmeli askerlik eleştirisi: Sözleşmeli vatan görevi olmaz!

Mustafa Sarıgül'den sözleşmeli askerlik eleştirisi: Sözleşmeli vatan görevi olmaz!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uzman çavuş ve sözleşmeli erlere kadro verilmesini istedi.

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Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Terör saldırılarında şehit olan askerlerin uzman çavuş ve sözleşmeli er olduğunu belirten Sarıgül, "Ateş düştüğü yeri yakar. Şehitlerimizin de evlerine ateş düştü. İçimiz yanıyor. Şehit uzmanlarımız, sözleşmeli erlerimiz o sıvasız hanelerde, kerpiç evlerde oturmaya vatan topraklarını savunmaya devam ediyorlar. Vatan için, bayrağımız için bedel ödeyen, yurdu yaşatmak için can veren uzman çavuşlarımızı mutlaka kadroya almamız şart. Sözleşmeli vatan görevi olmaz, uzman çavuşlarımızın kadroya geçmesi şarttır." şeklinde konuştu.

CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin CHP'nin "ortak bildiriye" imza atmaması eleştirisinin hatırlatılması üzerine ise Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir partidir ve 100 yaşında olan partidir. CHP'nin kuralları vardır, partinin bir disiplini vardır. Kişisel görüşlerimizi grupta söyleyebiliriz, kapalı toplantılarda söyleyebiliriz ama CHP Genel Merkezimizin almış olduğu karara parti üyesinden milletvekiline kadar herkesin saygı göstermesi lazım ve partimizin almış olduğu kararlara hepimizin imza atması lazım." dedi.

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