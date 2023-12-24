Teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP, eleştirilere böyle yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik Meclis'te "ortak bildiriye" imza atmamalarına ilişkin, "Biz CHP grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AK Parti grubu ile asla ortak bir imza atmayacağız." dedi.

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12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına ilişkin CHP'nin TBMM'de 4 partinin ortak yayınladığı bildiriye imza atmaması tartışmalara neden oldu.

Kendi partisinde bile rahatsızlığa neden olan bu tavra ilişkin eleştirilere CHP'den gelen yanıt tansiyonu daha da alevlendirecek türden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarı hedef aldı.

Binlerce vatan evladının 21 yılda teröre şehit verildiğini belirten Başarır, "Ülkeyi bu noktaya ve terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis'te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İdlib'te 36 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrasında CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Parti'nin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandığını anımsatan Başarır, "Meclis olarak üzüntümüzü dile getirdik. Üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı terörle mücadele ve bu olayın failleri konusunda her yetkiyi, desteği almasına rağmen soluğu Putin'in kapısında aldı ve bekletilerek bu ülkeyi, yurttaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Aynı şeyler Gara operasyonu. Nasıl bir duruş sergiledi? Biz her seçim yaklaşırken aynı olayları, hikayeleri AK Parti grubundan duymaktan bıktık ve sıkıldık." şeklinde konuştu.

"Suudi Kralı öldüğü zaman milli yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuş niye duyarlılığı ortaya koyamıyor?"

Başarır, terörü bir kez daha lanetlediklerini belirterek, "Mehmetçiğin tırnağını bile dünyalara değişmeyiz. 21 yıldır ülkeyi bu hale getirenler askerimiz şehit edilirken Rusya'nın kapısında, faillerinin kapısında bekleyenler artık ortak imza konusunda bizden hiçbir şey beklemesin. Üzüntü duyuyoruz. Ülke nereden nereye geldi. Çok fazla bir şey istemedik. Neden? Milli yas ilan edilmiyor? dedik. Suudi Kralı öldüğü zaman milli yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuş niye duyarlılığı ortaya koyamıyor?" diye sordu.

"Milli Savunma Bakanı dün gece gelebilirdi"

Terör saldırıları nedeniyle Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'te bilgi vermesini gerektiğini ifade eden Başarır, "Endişeliyiz. Meclis'e bilgi versin. Daha fazla kaybımız var mı? Nasıl bu teröristler, yaratıklar bu üsse sızabiliyor? Nasıl 12 askerimizi şehit edebiliyor? Bunu duymak istiyoruz. Milli Savunma Bakanı dün gece gelebilirdi. Gelmedi." dedi.

Başarır, TBMM Genel Kurulunda nöbetçi Bakan olarak bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in terör saldırısına ilişkin söz almadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün nöbetçi olarak Meclis'te olan Bakan başsağlığı dileyemedi. Kendisi Bakandan bilgi alıp verebilirdi. 10 dakika konuşabilirdi. Biz sorular sorabilirdik. Maalesef ki Meclis bu tür iletişimlere kapalı. Dün kamuoyuna üzüntülerimizi, endişelerimizi açıklayan bildirimizi yayımladık. 4 partinin imzasından fazlası var. Artık algılarla bu olayın üzerine gidemeyiz. Şehitlerimiz ve terör seçim malzemesi olmayacak kadar önemli ve mühim bir konudur. Hiç kimse bu ülkedeki şehitleri terör meselesini seçimler yaklaşırken bir algı operasyonu haline getirmesin."

Ali Mahir Başarır, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasını eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine Başarır, şöyle konuştu:

"AK Parti grubu ile asla ortak bir imza atmayacağız"

"CHP belki de tarihimizdeki en alçak saldırılardan biri olan 36 askerimiz şehit olduktan sonra İdlib'te bu iradeyi ortaya koydu. Niye koydu? Gidip Putin'e hesap sorması için ortaya koydu. Benim dün teklifim, 'her parti çıksın açıklamasını yapsın' dedim. Hiçbir partiyle bu konuda ortaklaşmadık. O sebeple, alınan karar doğrudur. Bundan sonra bu iktidara kerpiç, sıvasız, damsız evlerden giden şehitlerin hesabını tabi ki soracağız. O evi yaptıracaklarmış. Ne güzel. Şimdi mi aklınıza geldi? Mersin'de verdiğimiz şehitlerimizin, evlatlarımızın ki benim ailemde de şu anda Güneydoğu'da görev yapan iki askerimiz var. Bakın evlerine. Türkiye'nin hiçbir yerinden şehit cenazesi gelmesin. Ama neden? Damsız, sıvasız, kerpiç evlerden geliyor? Tüm bildirilere biz bugüne kadar destek olduk. Bunun karşılığında ne oldu? Bir şehit için bırakın makamı, bırakın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu dünyayı yıkarız. Biz CHP grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AK Parti grubu ile asla ortak bir imza atmayacağız."

Başarır, "PKK terör örgütü haindir. Yaptıkları alçaklıktır. Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu illetin adını resmi açıklamalarında yazmıyor biz de yazmıyoruz. Her yerde de söylüyoruz söyleriz. Şehit meselesi, terör meselesi 'ortak sorunumuz' diyorsanız seçim malzemesi yapmayacaksınız. Geleceksiniz hep beraber bu sorunu burada çözeceğiz. Bakan nerede? Dün buradaydı, bugün sınırda. Dün gelemez miydi? Bugün Mehmet Şimşek. Meclis Başkanı dönüyor söyleyeceğin var mı? diyor. Başsağlığı bile dilemiyor. Dönüyor benim bildirimi eleştiriyor. Akif Hamzaçebi de bu açıdan bakarsa, 21 yıllık emeğine uygun davranmış olur." değerlendirmesinde bulundu.