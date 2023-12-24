Süper Lig'de Konyaspor, Kayserispor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti. Konyaspor ikinci yarıda bulduğu iki penaltı golüyle maçı 2-0 galip tamamladı.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada kaleci Bernardoni’nin kaleden ceza alanına gönderdiği uzun topa hareketlenen Moreno, Kayserispor kalecisi Bilal’in sert müdahalesi sonucu ceza alanı içerisinde yerde kaldığı hakem VAR’a giderek pozisyonu inceledi.

50. dakikada hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Çikalleshi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0.

60. dakikada Konyaspor’un atağında ceza alanı içeresinde topu kontrol eden Uğurcan Yazğılı, Bohoken’in müdahalesin ardından şutunu kaleye gönderdikten sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimsek VAR’a giderek pozisyonu inceledi.

63. dakikada hakemin VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Çikalleshi, topu sağ köşeye göndererek golü buldu. 2-0.

73. dakikada Kartal Yılmaz topu Konyasporlu Prip’ten kaparak Hasan Ali Kaldırım’a pasını verdi. Kaldırım, sol tarafta topu kontrol etti ve ceza yayının üzerinde bekleyen Bahoken’e pasını aktardı. Bahoken, topu kontrol etti ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem, VAR kontrolünün ardından Kartal’ın Prip’e faul yaptığı gerekçesi ile golü iptal etti.

90. dakikada Kayserispor’un atağında Thiam pasını merkezden ceza alanına giren Mane ile buluşturdu. Mane sağ çaprazdan sol köşeye gönderdiği top direkten döndü. Direkten dönen topu kontrol eden Bahoken şutunu çekti. Topa iyi uzanan Bernardoni topu kornere çeldi.

Hakemler: Bahattin Şimsek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Niko Rak dk. 90+1), Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Louka Prip (Cebrail Karayel dk. 86), Cicaldau (Nzonzi dk. 81), Moreno (Yasir Subaşı dk. 86), Çikalleshi (Oliveira dk. 81)

Yedekler: Deniz Ertaş, Murıc, Kahraman Demirtaş, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz (Mehmet Özbek dk. 85), Boa Morte (Bahoken dk. 58), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Mane dk. 72), Cardoso, Mame Thiam

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Ahmet Malatyalı, Hayrullah Erkip, Baran Gezek, Arif Kocaman, Ackah

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Çikalleshi (dk. 50 Pen. ve dk. 63 Pen.) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Ali Karimi, Bilal Bayazit, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)