Hakkari’de kardan kapanan yollar tek tek açılıyor

Hakkari’de yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yolları bir bir açılıyor.

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Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çevresinde yeniden açılıyor. Dün etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 32 köy ve 112 mezra yolu, gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalar sonucundan bir bir ulaşıma açıldı. İl özel idaresi ekipleri, kapanan 32 köy yolundan 17'sini, 112 mezra yolundan ise 55'ini yeniden ulaşıma açtı.

Kapalı kalan 15 köy ve 57 mezra yolunun da bir an önce açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.