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Kastamonu'da kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı, vatandaşlar kışın tadını çıkardı

Kastamonu'da kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı, vatandaşlar kışın tadını çıkardı

Kastamonu'da etkili olan kar, tarihi binalarla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise fotoğraf çektirip, kar topu oynayarak eğlendi.

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Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, il merkezini de beyaza bürüdü. Kar altında kalan Kastamonu'nun tarihi binaları ve yapıları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar da dışarı çıktı. Vatandaşlar fotoğraf çektirip, kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Kastamonu'da kar manzaraları fotoğraf karelerine yansıdı.

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