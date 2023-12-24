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Elazığspor’da Soner Birinci’yle yollar ayrılıyor

Elazığspor’da Soner Birinci’yle yollar ayrılıyor

3Gen Holding Elazığspor’da, ara transfer dönemi öncesi yolların ayrıldığı ilk isim belli oldu.

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta yaklaşan ara transfer dönemi öncesi Elazığspor’da ilk yolcu belli oldu. Sezonbaşı büyük umutlarla Karşıyaka’dan transfer edilen ancak ağırlıklı olarak yedek kulübesinde kalan ve Efeler 09 SFK maçı öncesi sakatlanarak devreyi kapatan ön libero Soner Birinci ile yollar ayrılıyor. 1994 İstanbul doğumlu olan tecrübeli futbolcu, bu sezon Elazığspor formasıyla yalnızca 5 maçta süre aldı.

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