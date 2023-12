Abdulkadir Uraloğlu'ndan Tuncer Bakırhan'ın 'Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' çıkışına yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın tehdit kokan sözlerine yanıt vererek, "memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek" dedi.

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin yası tutulurken DEM Parti'den tam bu sırada tartışma yaratan bir çıkış geldi.

Partisinin Tunceli İl Kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan'a yönelik tecrit ve Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırhan'ın tepki çeken sözlerine cevap verdi.

"Rahat ve huzur yüzü görmeyecek"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek. Teröristlerle ve onların her ne şekilde olursa olsun uzantıları ile her alanda mücadelemiz devam edecektir. Bu bayrak için canını veren binlerce vatan evladı uğruna, terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve güçlü bir şekilde sürecektir. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacak, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."