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Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi!

Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi!

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek 2 bin 79 Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu’na geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla derbide 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekleyecek.

RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Kadıköy’e hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’na ulaştı.

Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi.

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