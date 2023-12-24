Dev derbide gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği dev derbi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 13. dakikasında Fenerbahçe'den Osayi-Samuel 13. dakikada sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da ağları sarsma başarısı gösteremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında ise İrfan Can Kahveci gördüğü sarı kart gören isim oldu.

64. dakikada ise sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira gördüğü sarı kart nedeniyle Cimbom'un bir sonraki ligde oynayacağı Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

73. dakikada ise bu kez Fenerbahçe'den Joshua King sarı kart gören isim oldu.

Aynı dakikada Galatasaray'dan Sacha Boey gördüğü sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

85. dakikada ise Cimbom'da Hakim Ziyech sarı kart gören bir başka isim oldu.

Mücadelede gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi ve ikim takım sahadan 1'er puan ayrıldı.

Maçın ardından Fenerbahçe ligde 44 puanla averaj farkıyla 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray ise 44 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının önemli

90'Maçta son düdük geldi. Dev derbi başladığı gibi golsüz sona erdi.

90'Maçın sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

88'Galatasaray gole yaklaştı. Kaan'ın derin pası ile ceza sahasına giren Icardi, gol vuruşunu yapacakken Oosterwolde'den hayati müdahale geldi.

79'Sağdan çizgiye inen İsmail, kale sahasına orta denedi. Nelsson'dan kritik müdahale geldi.

71'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Rakip yarı alanın ortalarında topu kazanan İsmail, bekletmeden pasını sola ceza sahasındaki King'le oynadı. Norveçli oyuncu, ceza sahasında soldan plase vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

70'Kerem savunmayı hataya zorladı ve topu kazandıktan sonra topuk pasıyla Icardi'yi gördü. Icardi'nin bıraktığı topu alan Ziyech, sağ çaprazda yerden vurdu. Kaleci Livakovic zorlanmadı.

53' Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Djiku, topu içeriye çeviremeyince pozisyon kayboldu.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük geldi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'KAÇTI! Sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Ceza yayında topu göğsüyle kontrol eden Kerem Demirbay, sağ ayağıyla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğin üstünden dışarı gitti.

38'Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, kale sahasına yerden ortaladı. Galatasaray savunmasında Nelsson bu topu karşıladı.

33'Sol kanattan Szymanski köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte Djiku kafayı vurdu, top dışarı gitti.

32'Sağ kanatta topu alan Cengiz, sol ayağıyla ceza sahasına ortaladı. Dzeko'dan önce savunmada Abdülkerim kafayla araya girdi.

28'Kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim topu kafayla dışarı çevirdi. Ceza sahası dışında gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutu oyun alanını terk etti.

27'Oyun bu dakikalarda sık sık duruyor.

23'Galatasaray sağ kanattan geldi. Ziyech'in pasıyla son çizgiden içeriye çeviren Mertens'in ortasında top dışarı gitti. Icardi ceza sahası içinde yerde kalarak burnunu tutuyor.

21'Sol kanatta Cengiz'den sıyrılıp ceza sahasına kat eden Batış Alper, yıkılmadı ve ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Barış, ortasını yerden gönderdi. Icardi, bu topa dokunamadı.

17'Sol kanattan Ferdi'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Galatasaray savunması ön direkte karşıladı.

15'Savunma arkasına koşu gösteren Kerem Aktürkoğlu, gönderilen uzun topu kontrol edemeyince Fenerbahçe savunması tehlikeyi önledi.

13'Kerem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu savunma kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topun gelişine ceza sahasında Mertens, sert vurdu top uzak noktaya açıldı.

6'Sağda rakibinden sıyrılmak isteyen Cengiz Ünder, Barış Alper'in müdahalesinde yerde kaldı. Faul.

3'Sağ kanattan hızlı hücum şansı yakalayan Fenerbahçe'de Cengiz, savunma arkasına derin top gönderdi. Ancak bu top hızlı. Muslera topu rahatlıkla kontrol etti.

1'Dev derbide ilk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can, Cengiz, Szymanki, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Kerem, Mertens, Icardi.

Arda Kardeşler ilk kez derbi yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe’de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Derbi istatistikleri

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe, rakibi karşısında lig tarihinde üst üste 3 mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 23 Nisan 2017’de kazandığı lig maçı sonrası 21 Kasım 2021’e kadar 8 lig maçında galibiyet hasreti yaşadı. Bu süreçte oynanan karşılaşmaların 6’sı berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon iki müsabakada da sarı-kırmızılılar sahadan 3-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

20 yıl sahasında kaybetmedi

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 2000’li yıllarda büyük bir üstünlük kurdu. 22 Aralık 1999’da sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra 20 yılı aşkın süre ezeli rakibine kaybetmedi. Bu süreçte oynanan lig maçlarında 14 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 10’unda ise kalesini gole kapatmayı başardı. 23 Şubat 2020’de oynanan lig maçında ise kazanan sarı-kırmızılılar oldu. Müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, galibiyet hasretine son verdi.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.

Süper kupada da karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 günde 2 kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak ligde yarın Kadıköy’de karşılaşacak. İkinci karşılaşma ise TFF Süper Kupa’da olacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek.