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Psikiyatri kliniğinde tedavi gören 2 kişi firar etti!

Psikiyatri kliniğinde tedavi gören 2 kişi firar etti!

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde tedavi gören 2 hastanın kaçtığı bildirildi.

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Polisten yapılan açıklamada, 2 hastanın sabah hastaneden kaçtıkları ve bu sırada 2 hastane personelini yaraladıkları ifade edildi.

Arama çalışmalarına rağmen halen yakalanamayan 2 kişinin toplum için tehlike arz etmeleri nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise kaçan hastalardan birinin kesici alet taşıdığından şüphelenildiği aktarıldı.

Berlin polisinin 2 kişiyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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