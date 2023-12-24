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DEM Parti'nin "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi"ne soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEM Parti'nin "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi"ne soruşturma

 DEM Parti tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla Diyarbakır'da organize edilen toplantıya ilişkin "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma açıldı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

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