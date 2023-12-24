Adana Demirspor son anlarda 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Akdeniz derbisini 2-1'lik skorla kazandı.
Adana Demirspor'un gollerini 1. dakikada Akintola ve 45. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Bitexen Antalyaspor'da ise sahneye 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt çıktı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 27'ye yükseltti. Bitexen Antalyaspor ise ligde 24 puanda kaldı.