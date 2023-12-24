TSK'dan terör örgütüne ağır darbe! 30 terörist etkisiz hale getirildi

2 günde verdiğimiz 12 şehidin ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlarda birçok terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, operasyonları yönetmek üzere harekat merkezinden sabah saatlerinde Irak sınırına gitti. Güler'e TSK komuta kademesi de eşlik ediyor.

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Acı haber önce Hakurk'tan ardından Zap metina bölgesinden geldi. Kuzey Irak'ta iki günde 12 asker şehit oldu.

Teröristler Zap Metina arasındaki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Çok sayıda teröristin gerçekleştirdiği saldırıda ilk temasta 6 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Saldırının ardından terör hedefleri F-16'larla da vuruldu.

Bölgede başka üslere yönelik saldırı ve tacizlerin gerçekleştiği de öğrenildi. Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiği belirtiliyor.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 29 hedefin imha edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.

"Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Bakan Güler, sabah saatlerinde TSK komuta kademesiyle Irak sınırına gitti.

Ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret eden Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

"Yok olup gidecekler"

Operasyonların devam ettiğinin belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Operasyonlar, kim destek verirse versin eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye, artan şiddet ve baskıyla aralıksız taarruzî anlayışla devam edecek. Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2156'ya ulaştı." dedi.

Zap Metina üs bölgesindeki saldırıdan bir gün önce de Hakurk'ta bir tepede konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teröristler, uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombalarıyla saldırdı.

Bu saldırıda da 6 asker şehit olmuştu.