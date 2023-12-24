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Özgür Özel'e şehit cenazesinde şok tepki

PKK'lı teröristlerin kuzey Irak'ta düzenlediği hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki yağdı.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterildi. “Özgür dışarı” sloganları atıldı. Özgür Özel memleketi Manisa'da yuhalandı. Kalabalık Özel'i dışarı çıkardı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. İlçe Kaymakamı öncülüğündeki heyet tarafından baba İkram Budak’a (54) verilen şahadet haberi sonrası, şehidin ailesi ve tüm mahalle sakinleri hüzne boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri taziyeye koştu.

6 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın 2 yıl önce, babasıyla aynı isme sahip olan annesi İkram Budak’ı kanserden kaybettiği öğrenildi. Şehidin eylül ayında sosyal medya hesabından askeri kıyafetle paylaştığı fotoğrafının üstündeki "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" paylaşımı dikkat çekti.

Şehit Budak memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. TBMM'de saldırılarla ilgili ortak bildiri yayımlanmıştı. Bildiriyi AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekilleri imzalamıştı. DEM Parti ve CHP bildiriye imza atmamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Budak'ın cenaze töreninde tepkiyle karşılandı. Törene katılanlar Özel'i protesto etti. Törende “Özgür dışarı” sloganları atıldı. Kalabalık Özel'i yuhaladı. Korumalar Özel'in çevresine kalkan oluşturdu.

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