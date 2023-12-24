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Özgür Özel'den CHP'li belediyelere kültür-sanat talimatı

Özgür Özel'den CHP'li belediyelere kültür-sanat talimatı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla, CHP'li belediyelere gönderilen yazıda, 12 askerin şehit düşmesi nedeniyle planlanan kutlama, konser, kültür-sanat etkinlikleri gibi etkinliklerin, saygı ve anma süreci için 3 gün boyunca ertelenmesi talep edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine, CHP'li belediyelere Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, "Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı 3 gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim." ifadeleri yer aldı.

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