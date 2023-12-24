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Fenerbahçe’de yıldız isim İstanbulspor maçında cezalı!

Fenerbahçe’de yıldız isim İstanbulspor maçında cezalı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı kart gören İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü ve 19. haftadaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Zorlu müsabaka başladığı gibi 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

İrfan Can Kahveci sarı kart gördü

Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can Kahveci, 57. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart gördü. Bu sezon gösterdiği performansla takımının hücumunda önemli rol oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İstanbulspor maçında oynayamayacak

Ligde Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray müsabakalarında sarı kart gören İrfan Can, 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. İrfan Can, bir sonraki hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

 

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